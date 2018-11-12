الصين تتعهد بفتح اقتصادها لمواجهة الحمائية المتزايدة

قال رئيس الوزراء الصيني "لي كه تشيانج" اليوم الإثنين، إنّ بكين ستفتح اقتصادها بشكل أكبر في مواجهة الحمائية المتزايدة، قبل عقد اجتماعات مع قادة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة، والتي من المتوقع أن تركز على التوترات التجارية.

وجاءت تصريحات تشيانج، في مقال نشرته صحيفة "ستريتس تايمز" في سنغافورة قبل وصوله إلى المدينة اليوم بعد دعوة رئيس وزراء سنغافورة "لي هسين لونج" إلى مزيد من التكامل الإقليمي، وقال إنّ التعددية مهددة بالضغوط السياسية.

وأضاف تشيانج "لقد فتحت الصين أبوابها للعالم، داعياً إلى اقتصاد عالمي مفتوح في مواجهة "الحمائية المتزايدة والأحادية"، مؤكدً أنّ بكين لن تغلق أسواقها أبداً، بل سنفتحها أكثر من ذلك، ولم يشر مباشرة إلى حرب الصين التجارية الصعبة مع الولايات المتحدة.

ومن الجدير بالذكر غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اجتماعات الأسبوع الجارى، الذي قال إن العديد من الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف السارية غير عادلة، وانتقد الصين لسرقة الملكية الفكرية، والحواجز التي تحول دون دخول الشركات الأمريكية والعجز التجاري الضخم.