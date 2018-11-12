"تاسي" يصعد 0.5% بمستهل تعاملات الأثنين





صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الاثنين؛ مدعوما بمكاسب شبه جماعية للقطاعات، فيما مؤشر السوق الموازي- نمو الاتجاه وتراجع بشكل طفيف.





وصعد "تاسي" بنسبة 0.5%، بحلول الساعة 10:55 بتوقيت السعودية، رابحا 39.31 نقطة، رفع بها رصيده لمستوى 7750.42 نقطة.





وبلغت قيم التداولات في تلك اللحظات 693.73 مليون ريال، بالتداول على 29.73 مليون سهم، تمت بتنفيذ 27.38 ألف صفقة.





وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، التي تصدر مكاسبها "الخدمات الاستثمارية والتمويلية" بنسبة 1.6%، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 1.1%.





وصعدت القياديات، بمقدمة "المواد الأساسية" و"البنوك" بنسبة 0.6%، و0.55% على التوالي، وارتفع "الاتصالات" بنحو 0.2%.





وتصدر "الباحة" المكاسب بالنسبة القصوى بنسبة 10%، وحل "التعاونية" بمقدمة التراجعات بنحو 3.5%.





وعلى جانب مؤشر السوق الموازي- نمو، تراجع بشكل طفيف بنسبة 0.02%، فاقدا 0.52 نقطة، ليستقر عند مستوى 2469.57 نقطة.





واستقرت أسهم الموازي بشكل جماعي باستثناء صعود "ريدان" بنسبة 0.02%.





وفي ختام جلسة الأحد، واصل المؤشر العام للسوق السعودي تراجعه؛ متأثرا بالأداء السلبي لقطاعاته الرئيسية، وأغلق السوق الموازي "نمو" باللون الأحمر.



