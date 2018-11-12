تفكيك أكبر خلية تفخيخ في الأنبار بالعراق

اعتقلت القوات الأمنية العراقية اليوم الاثنين عناصر أكبر خلية للتصفيح والتفخيخ في الأنبار غربي البلاد.

وقال بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية "تمت الإطاحة بأكبر خلية للتصفيح والتفخيخ نشطت تحت مسمى (خلية أبو عبد الله الأنصاري) وألقي القبض على جميع عناصرها في محافظة الأنبار غربي العراق".

وأشار إلى أنه تم "إلقاء القبض على جميع الإرهابيين في الخلية والبالغ عددهم 6 عناصر من المتخصصين بهذا المجال بعد أن تم استدراجهم لكمائن نصبت لهم في منطقتي القرية العصرية والزنكورة في الرمادي وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".