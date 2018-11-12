"دونجا" يدخل صفقات المقايضة بالزمالك

يدرس نادي الزمالك الاستفادة من محمود عبد العاطي دونجا بمقايضته بلاعبين آخرين خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





وينوي مجلس الزمالك مقايضة دونجا في الصفقات الجديدة بسبب كثرة اللاعبين الموجودين في مركز لاعب الوسط المدافع مثل طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن.





ويعاني دونجا من كثرة الجلوس على دكة البدلاء لاعتماد كريستيان جروس المدير الفني على طارق حامد وفرجاني في وسط الملعب.



