ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"دونجا" يدخل صفقات المقايضة بالزمالك

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:46 م
دونجا يدخل صفقات المقايضة بالزمالك
دونجا
طباعة
هاني عصام
 
يدرس نادي الزمالك الاستفادة من محمود عبد العاطي دونجا بمقايضته بلاعبين آخرين خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وينوي مجلس الزمالك مقايضة دونجا في الصفقات الجديدة بسبب كثرة اللاعبين الموجودين في مركز لاعب الوسط المدافع مثل طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن.

ويعاني دونجا من كثرة الجلوس على دكة البدلاء لاعتماد كريستيان جروس المدير الفني على طارق حامد وفرجاني في وسط الملعب.

المزيد عن: محمود دونجا دونجا الزمالك اخبار الزمالك اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النجوم
بيراميدز
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 1:00:00 PM