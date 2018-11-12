ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

كواليس جلسة أحمد ناجي مع محمد الشناوي

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:46 م
كواليس جلسة أحمد ناجي مع محمد الشناوي
طباعة
محمد الصو
 
حرص أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على عقد جلسة مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، بمعسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهة تونس، بالتصفيات الإفريقية.

وجاءت جلسة ناجي مع الشناوي، للشد من أزره ومطالبته بنسيان الماضي والتركيز في المرحلة المقبلة، بعد هزيمة فريقه لقب دوري أبطال إفريقيا لصالح الترجي الرياضي التونسي.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة تونس، مساء الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النجوم
بيراميدز
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 1:00:00 PM