كواليس جلسة أحمد ناجي مع محمد الشناوي

حرص أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على عقد جلسة مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، بمعسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهة تونس، بالتصفيات الإفريقية.





وجاءت جلسة ناجي مع الشناوي، للشد من أزره ومطالبته بنسيان الماضي والتركيز في المرحلة المقبلة، بعد هزيمة فريقه لقب دوري أبطال إفريقيا لصالح الترجي الرياضي التونسي.





ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة تونس، مساء الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.



