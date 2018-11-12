كتاب ونقاد السينما تكرم قدري الحجار لدورة فى نجاح الدورة الـ 34 لمهرجان الإسكندرية

تكرم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد الأمير أباظة، الكاتب الصحفي قدري الحجار نائب رئيس المهرجان، لدورة فى انجاح الدورة رقم 34 للمهرجان، وذلك الساعة 6 مساء غد الثلاثاء 13 نوفمبر الجاري، في المجلس الأعلى للثقافة، بمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيس الجمعية على يد الكاتب الراحل كمال الملاخ في أكتوبر 1973.





كما يقيم مجلس الإدارة حفلاً لتكريم رموز الجمعية ورؤسائها السابقين، ورؤساء مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط السابقين، وعدد من رموز الجمعية من أعضائها، كما يتم خلال الحفل تكريم النقاد والصحفيين الذين شاركوا فى دورته الرابعة والثلاثين التى أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر الماضى بمنحهم شهادات تقدير.