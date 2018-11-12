وفاء سالم: "فوز أبو العينين بنوبل للمتوسطي إنجاز لمصر"

قالت الفنانة وفاء سالم، أن فوز السيد محمد أبو العينين بجائزة نوبل المتوسطي، يعتبر فوز لمصر وخصوصا أنه ثاني مصري يحصل علي الجائزة بعد الأديب العالمي نجيب محفوظ.

وأ كدت علي أن "أبو العينين" مثال يحتذي به في الصناعة والعصامية؛ والاقتصاد وعلي الشباب أن يتعلموا من هؤلاء المتميزين اللذين يرفعون علم مصر في كل انحاء العالم.





الجدير بالذكر أن منظمة البحر المتوسط منحت رجل الأعمال السيد محمد ابو العينين رجل الأعمال الوطني والسياسي والاقتصادي البارز "جائزة نوبل" في الاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط لعام ٢٠١٨.