ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وفاء سالم: "فوز أبو العينين بنوبل للمتوسطي إنجاز لمصر"

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:38 م
وفاء سالم: فوز أبو العينين بنوبل للمتوسطي إنجاز لمصر
وفاء سالم ومحمد أبو العينين
طباعة
أحمد رمضان متولى
 
قالت الفنانة وفاء سالم، أن فوز السيد محمد أبو العينين بجائزة نوبل المتوسطي، يعتبر فوز لمصر وخصوصا أنه ثاني مصري يحصل علي الجائزة بعد الأديب العالمي نجيب محفوظ.

وأكدت علي أن "أبو العينين" مثال يحتذي به في الصناعة والعصامية؛ والاقتصاد وعلي الشباب أن يتعلموا من هؤلاء المتميزين اللذين يرفعون علم مصر في كل انحاء العالم.

الجدير بالذكر أن منظمة البحر المتوسط منحت رجل الأعمال السيد محمد ابو العينين رجل الأعمال الوطني والسياسي والاقتصادي البارز "جائزة نوبل" في الاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط لعام ٢٠١٨.

المزيد عن: وفاء سالم مشاهير مزيكا محمد ابو العينين سينما دراما اخر اخبار الفنانين اخر اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النجوم
بيراميدز
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 1:10:16 PM