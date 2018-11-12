أشرف زكي: "حمو بيكا مش هيمثل"

أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنه لن يسمح للمطرب الشعبي حمو بيكا من دخول مجال التمثيل وذلك بعد تعاقد السبكي معه لبطولة فيلم جديد.





وأوضح زكي، في تصريحات صحفية أنه سيمنع هذا الفيلم من الخروج إلى النور ولن يسمح بتصويره.





وكان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية نجح في إلغاء ثلاث حفلات غنائية لحمو بيكا وتحرير أكثر من محضر ضده وأكد أنه سيلاحقه بالقانون.





ونجح حمو بيكا في تصدر تريند جوجل خلال الأيام الماضية رغم ما يقدمه من فن وصفه الكثير بالهابط.