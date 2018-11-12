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مقتل 37 شرطيا في هجوم لطالبان بأفغانستان

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:43 م
مقتل 37 شرطيا في هجوم لطالبان بأفغانستان
الأمن الأفغاني
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وكالات
 

قال مسؤولون محليون، اليوم الإثنين، إن عناصر من حركة طالبان قتلوا 37 على الأقل من أفراد الشرطة المحلية، في الوقت الذي يشتد فيه القتال في إقليم فرح غربي أفغانستان.

 

وقالت النائبة البرلمانية عن الإقليم، حميرة أيوبي، إن مسلحي طالبان هاجموا مساء الأحد خوست، القرية الوحيدة التي تسيطر عليها الحكومة في منطقة كاكي صفد.

 

ومن جهة أخرى، قال عضو المجلس الإقليمي عبد الصمد صالحي، إن "هناك أكثر من 150 شخصاً آخرين من القرية مفقودون"، مضيفاً أن "هناك وحدة تضم 200 من أفراد الشرطة المحلية، متركزة في القرية".

وأوضح أن المسلحين أضرموا النار في منازل القرية.

 

وأشارت النائبة أيوبي إلى أن عناصر طالبان هاجموا نقطتي أو ثلاث نقاط تفتيش تابعة للشرطة في ضواحي المدينة، مساء الأحد ونهبوا كل شيء.

 

وقالت: "رغم النقاشات التي استمرت سنوات مع الحكومة حول تدهور الوضع الأمني في الإقليم، إلا أن السلطات لم تستمع بعد ولم تزد أعداد القوات هناك".

 

وفي وقت سابق، قتل 25 على الأقل من قوات الأمن الأفغانية، في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية في الإقليم، الثلاثاء الماضي.

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