واشنطن: كوريا الشمالية تحتفظ بعدد من المواقع الصاروخية غير المعلنة

قالت مؤسسة أبحاث أمريكية، اليوم الاثنين إنّها حددت على الأقل 13 قاعدة من قواعد العمليات الصاروخية غير المعلنة التي يقدر عددها بنحو 20 قاعدة داخل كوريا الشمالية مما يؤكد التحدي الذي يواجه المفاوضين الأمريكيين الذين يأملون في إقناع بيونجيانج بالتخلي عن أسلحتها النووية والصواريخ طويلة المدى.

وفي التقارير التي نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، قال الباحث جوزيف بيرموديز، إنّ الصيانة والتحسينات الطفيفة في البنية التحتية قد لوحظت في بعض المواقع، على الرغم من المفاوضات الجارية لنزع السلاح النووى، وفقاً لوكالة رويترز.