الليلة.. وزير الصحة الأسبق يروي شهادته على التاريخ مع محمد الباز





كما يتحدث الدكتور حلمى الحديدى، عن العﻻقات المصرية الإفريقية والأسيوية كيف بدأت وماذا حدث بها خلال الفترة الماضية ولماذا وصلت القمة فى عهد الزعيم جمال عبد الناصر، ولماذا تراجعت خﻻل حكم مبارك واﻻخوان وكيف عادت بقوة.





ويكشف الدكتور حلمى الحديد، عن تفاصيل اهم 3 احداث تشارك فيهم منظمة تضامن الشعوب اﻻفريقية الاسيوية وهم المؤتمر الـ11 للمنظمة فى المغرب اهميته واهدافه واهداف المنظمة ومن أسسها.





كما يكشف تفاصيل مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد فى روسيا عن التعليم والتنمية بالإضافة إلى تفاصيل افتتاح فرع جديد للمنظمة فى دولة الكونغو وعلاقة ذلك برئاسة مصر للاتحاد اﻻفريقى عام 2019.

يستضيف الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور الفضائية"، الدكتور حلمى الحديدى وزير الصحة الأسبق ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والأسيوية، فى حوار خاصة ليروى شهادته على العصر منذ عهد الملك فاروك بمرورا بحكم الرؤساء جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسنى مبارك وثورة 25 يناير وحكم جماعة الإخوان واخيرا حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإنين.