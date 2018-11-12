صدي - السعودية | "الوطني للعمليات" يحذر من وجود كثافة بالحركة المرورية بنفق الأمير منصور



حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية “911 ” من وجود كثافة بالحركة المرورية بمحافظة ( الطائف طريق المطار ) ” نفق الأمير منصور بإتجاه البلد ”.



وقال المركز عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ”: ” الآن كثافة في الحركة المرورية الطائف طريق المطار نفق الأمير منصور بإتجاه البلد؛ بسبب وجود أعمال صيانة في النفق ”.



كما أوضح أن الجهات المختصة تباشر وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.





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