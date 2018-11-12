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الأهلي يحدد موعد السفر لمواجهة الوصل الإماراتي

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:08 ص
الأهلي يحدد موعد السفر لمواجهة الوصل الإماراتي
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محمد الصو
 
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، على السفر إلى الإمارات يوم 20‌ من الشهر الجاري، من أجل مواجهة الوصل الإماراتي، في إياب دور الـ16 من كأس زايد أبطال العرب.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدٍ الثلاثاء، عقب حصوله على راحة سلبية بعد هزيمته للقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، بنتيجة 4_3 بمجموع اللقائين.

ويلتقي الأهلي الوصل الإماراتي، على ملعب زعيبل يوم 22 من الشهر الجاري في إياب دور الـ16 لكأس زايد أبطال العرب.
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