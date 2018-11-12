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وزير أسترالي: من الصعب منع الهجمات الفردية في المستقبل

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:07 ص
وزير أسترالي: من الصعب منع الهجمات الفردية في المستقبل
وزير الداخلية الاسترالي بيتر داتون
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وكالات
 

أشار وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون إلى أنه سيكون من الصعب منع حدوث هجمات إرهابية فردية في المستقبل، رغم الإجراءات الأمنية المشددة في أعقاب هجوم ملبورن الأسبوع الماضي.

 

وأضاف داتون: "عندما يكون هناك هدف سهل، في مكان يتجمع فيه كثيرون مثل مركز تجاري، ويكون أسلوب الهجوم بسيطا مثل شخص يستل سكينا أو يحمل زجاجتين من البنزين، يكون من الصعب جدا وقفه إلا إذا توفر دليل مباشر".

 

كما أشار الوزير داتون في خضم حديثه إلى أن من بين العراقيل التي تواجهها الجهات الأمنية أيضا، الاستخدام الموسع لتطبيقات الرسائل المشفرة.

 

وشهدت مدينة ملبورن الجمعة هجوما شنه رجل مسلح بسكين بعد أن صدم بسيارته حشدا من الناس وسط المدينة.

 

وقالت الشرطة إن المهاجم يدعى حسن خليف شير علي ويبلغ من العمر 30 عاما ومعروف لديها بسبب آرائه المتطرفة، مشيرة إلى أنها تعاملت مع الحادث على أنه عمل إرهابي.

 

وأسفر الحادث عن مقتل شخص وتصفية المهاجم وإصابة عدد من المارة ورجال الشرطة.

 

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