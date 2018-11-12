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ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة مصوغات السيدات بالغربية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:03 ص
ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة مصوغات السيدات بالغربية
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هبة عبد الحفيظ
 

تمكنت الأجهزة الأمنية في الغربية، من ضبط عاطل وربة منزل كونا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب على السيدات وسرقة مصوغاتهم الذهبية.

 

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائيى بمديرية أمن الغربية قيام كلٍ من "أحمد. ع. م" سن 26، عاطل و"سناء. ع. ا" سن 39، ربة منزل، مقيمان بمحافظة البحيرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع النصب على السيدات، وإيهامهن بأنهم مندوبي مبيعات لدى شركة منظفات، وإقناعهن بالدخول في مسابقة بالشركة على جوائز عينية ورحلات عمرة، ويشترط لدخولهن تلك المسابقة تقديم مصوغات ذهبية لضمان دخول المسابقة، وقيامهما بمغافلتهن، والاستيلاء على المصوغات الذهبية، واستبدالها بمصوغات مقلدة، ووضعها داخل مظروف.

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديرتي أمن البحيرة والغربية، تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة وتم بإرشادهما ضبط المسروقات عبارة عن كمية من المشغولات الذهبية بحوزة المدعو "رمضان. م. ع" سن 46، صاحب محل مصوغات ذهبية ببندر إيتاي البارود بمحافظة البحيرة "على علم بكون المضبوطات متحصلات وقائع سرقة" تم ضبطه والمسروقات.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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