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رصد 7898 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات بالجيزة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:58 ص
رصد 7898 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات بالجيزة
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كريم المنجي
 

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أي حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مضطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

 

وتمكنت الإدارة بإشراف اللواء علاء متولي مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7898 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 104 مخالفة تجاوز سرعات و2296 مخالفة نموذج 125.

 

وكما تم رصد 94 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، وتم حجز 30 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و25 مخالفة صلاحية فنية للسيارة،85 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 42 دراجة بخارية وسيارة.

المزيد عن: مخالفات بخارية الجيزة الأدارة العامة للمرور
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