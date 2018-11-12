المنتخب الوطني يتوجه إلى برج العرب استعدادا لمواجهة تونس (صور)

يصل المنتخب الوطني بعد قليل إلى برج العرب بالإسكندرية لبدء معسكره المغلق استعدادا للقاء المنتخب التونسي الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية 2019.





ومن المقرر أن يؤدي المنتخب مرانه الأول مساء اليوم باستاد برج العرب، وتكتمل صفوف الفريق عقب المران بوصول بقية اللاعبين المحترفين.





وكان الجهاز الفني والإداري وبعض اللاعبين قد تجمعوا صباح اليوم بأحد فنادق مدينة السادس من اكتوبر قبل التوجه لبرج العرب.