ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

العثور على جثة الطفلة المفقودة بسيول الأردن

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:54 ص
العثور على جثة الطفلة المفقودة بسيول الأردن
سيول الأردن
طباعة
وكالات
 

أعلن الدفاع المدني الأردني، اليوم الاثنين، العثور على جثة الطفلة المفقودة بسبب السيول في منطقة الهيدان.

 

وبهذا ترتفع الحصيلة الإجمالية لوفيات السيول إلى 13 بعد عثور الدفاع المدني على جثة الطفلة المفقودة.

 

وكان 21 شخصًا لقوا حتفهم قبل أسبوعين غالبيتهم تلامذة مدرسة كانوا في حافلة جرفتها سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت.

 

وبعد أسبوع من الحادث، قدم وزير التربية والتعليم الأردني عزمي محافظة ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب استقالتيهما.

 

المزيد عن: سيول الأردن جثة الطفلة المفقودة الدفاع المدني الأردني الأردن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النجوم
بيراميدز
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 11:40:04 AM