العثور على جثة الطفلة المفقودة بسيول الأردن

أعلن الدفاع المدني الأردني، اليوم الاثنين، العثور على جثة الطفلة المفقودة بسبب السيول في منطقة الهيدان.

وبهذا ترتفع الحصيلة الإجمالية لوفيات السيول إلى 13 بعد عثور الدفاع المدني على جثة الطفلة المفقودة.

وكان 21 شخصًا لقوا حتفهم قبل أسبوعين غالبيتهم تلامذة مدرسة كانوا في حافلة جرفتها سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت.

وبعد أسبوع من الحادث، قدم وزير التربية والتعليم الأردني عزمي محافظة ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب استقالتيهما.