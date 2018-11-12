حارس يوفنتوس: كريستيانو رونالدو سر صدتي لركلة جزاء هيجواين (صور)

شارك كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس في فوز فريقه على ميلان بهدفين نظيفين خلال المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو معقل الروسونيري في قمة الجولة 12 من بطولة الدوري الإيطالي.

ونجح رونالدو في تسجيل الهدف الثاني للسيدة العجوز عند الدقيقة 81، لكن مساهمته في الفوز لم تأتي بهذا الهدف فقط، فهو صاحب الفضل في تصدي الحارس تشيزني لركلة جزاء ميلان التي سددها جونزالو هيجواين.

وحصل ميلان على ركلة جزاء عند الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، وتكفل هيجواين مهاجم الفريق الأول بتسديدها، لكن الحظ عانده بعد أن نجح تشيزني في التصدي للكرة ببراعة.

والتقطت عدسات الكاميرات رونالدو وهو ينصح تشيزني بالكيفية التي يجب أن يتصدى فيها للركلة، وذلك بحكم معرفته الجيدة بهيجواين كونه لعب بجواره لمدة 4 مواسم في ريال مدريد.

وعلق تشيزني على هذا التصدي بعد نهاية المباراة قائلاً "أنا أعرف هيجواين جيداً، إنه يميل إلى تنفيذ إلى تسديد الركلات بقوة وتكون الكرة منخفضة، كنت محظوظاً لأن الأمر سار بشكل جيد”.

وتابع: "أخبرني رونالدو أن أقفز مبكراً، لأن البيبيتا يسدد الكرة بقوة، كنت أعرف ذلك بالفعل".



