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القوات الأفغانية تتكبد خسائر فادحة فى اشتباكات عنيفة مع طالبان

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:51 ص
القوات الأفغانية تتكبد خسائر فادحة فى اشتباكات عنيفة مع طالبان
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

تكبّدت قوات الأمن الأفغانية عدداً من القتلى والجرحى في قتال عنيف مع تصعيد مقاتلي حركة طالبان من ضغوطهم في ساحة المعركة، بينما يسعون إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة.

 

ووفقاً لوكالة رويترز، قال مسؤولون محليون، اليوم الإثنين، إنّ نحو 50 من قوات الأمن قُتلوا في هجمات في وقت متأخر يوم الأحد على أيدي مقاتلي طالبان في نقاط تفتيش في مدينة فرح بجنوب غرب البلاد ومناطق مجاورة بعد ساعات من القتال.

 

وفي الوقت نفسه، قُتل نحو 25 من قوات الكوماندوز الأفغانية في إقليم غازني بوسط البلاد، حيث تقاتل حركة طالبان ميليشيا من طائفة هزارة ذات الأغلبية الشيعية في مقاطعتي ماليستان وجاجوري فى صراع عرقى.

 

وقال رئيس أركان الجيش محمد شريف يافتالى، إنّه تم إرسال قوات جديدة إلى مالستان وجاجوري، كما يتعاون الناس أيضاً لصد هجوم المتمردين."

 

وأضاف أن بعض رجال الكوماندوز قتلوا أو أصيبوا لكنه لم يذكر تفاصيل.

 

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