مشادة كلامية بين ثنائي برشلونة بعد مباراة بيتيس

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن حدوث مشادة كلامية بين جيرارد بيكيه نجم فريق برشلونة، وزميله الأوروجواني لويس سواريز بعد الخسارة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني بنتيجة 3-4.





وفقا لصحيفة ماركا، فإنه بعد انتهاء المباراة، توجه سواريز لزميله جيرارد بيكيه، وتحدث معه، وظهرت عليه معالم الغضب.





وأضافت الصحيفة أن عدسات كاميرا قناة Movistar التقطت المشادة الكلامية التي حدثت بين سواريز وبيكيه، حيث قال الأوروجواني للمدافع الإسباني:الآن تعبث معي بسبب تمريرة، لا تعبث معي، ورد بيكيه قائلا:هذا كل شيء".



