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الخميس.. انطلاق دورة إعداد المدربين المعتمدين "T.O.T" بـ"عين شمس"

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:49 ص
الخميس.. انطلاق دورة إعداد المدربين المعتمدين T.O.T بـعين شمس
جامعة عين شمس - أرشيفية
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اية حمروشي
 
تنطلق الخميس المقبل، دوراة إعداد المدربين المعتمدين "T.O.T" في مصر والوطن العربي، التي ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع العربية للإستشارات التربوية والتدريب.

يأتي ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق.
  
وصرح بذلك الدكتور إسلام السعيد، مدير المركز، مضيفًا أن البرنامج يتميز بعدة مميزات، بحصول المتدرب على شهادة معتمدة من الجامعة والمركز.
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