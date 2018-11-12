الخميس.. انطلاق دورة إعداد المدربين المعتمدين "T.O.T" بـ"عين شمس"





يأتي ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق.



وصرح بذلك الدكتور إسلام السعيد، مدير المركز، مضيفًا أن البرنامج يتميز بعدة مميزات، بحصول المتدرب على شهادة معتمدة من الجامعة والمركز.

تنطلق الخميس المقبل، دوراة إعداد المدربين المعتمدين "T.O.T" في مصر والوطن العربي، التي ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع العربية للإستشارات التربوية والتدريب.