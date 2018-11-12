ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:00 ص
ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا
ولي العهد
طباعة
الفجر السعودي
 

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض، المبعوث الخاص لدولة رئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين.

 

حضر اللقاء الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس.


المزيد عن: ولي العهد السعودي السعودية اليوم السعودية الأمير محمد بن سلمان اخبار السعودية اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النجوم
بيراميدز
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 11:40:04 AM