ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض، المبعوث الخاص لدولة رئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس.