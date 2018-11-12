رئيس الوزراء الإيطالى يتوقع مشاركة "حفتر" فى مؤتمر باليرمو

قال رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، اليوم الإثنين، إنّه يتوقع مشاركة القائد الليبي خليفة حفتر، في مؤتمر باليرمو الذي تنظمه روما لدفع خطة جديدة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في البلد المضطرب.

وسارع المسؤولون الإيطاليون لتأمين حضور حفتر، وقال محللون إنه فى حالة حضوره فسيكون أول اجتماع له مع رئيس الوزراء الذي يتخذ من طرابلس مقراً له "فايز السراج" منذ قمة باريس في مايو.

وفي مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية اليومية، قال كونتي، إنّ إيطاليا وفرنسا تشتركان في نفس وجهة النظر والأهداف المتعلقة بالأزمة الليبية