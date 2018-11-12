ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس الوزراء الإيطالى يتوقع مشاركة "حفتر" فى مؤتمر باليرمو

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:43 ص
رئيس الوزراء الإيطالى يتوقع مشاركة حفتر فى مؤتمر باليرمو
اللواء خليفة حفتر
طباعة
خاطر عبادة
 

قال رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، اليوم الإثنين، إنّه يتوقع مشاركة القائد الليبي خليفة حفتر، في مؤتمر باليرمو الذي تنظمه روما لدفع خطة جديدة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في البلد المضطرب.

 

وسارع المسؤولون الإيطاليون لتأمين حضور حفتر، وقال محللون إنه فى حالة حضوره فسيكون أول اجتماع له مع رئيس الوزراء الذي يتخذ من طرابلس مقراً له "فايز السراج" منذ قمة باريس في مايو.

 

وفي مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية اليومية، قال كونتي، إنّ إيطاليا وفرنسا تشتركان في نفس وجهة النظر والأهداف المتعلقة بالأزمة الليبية

المزيد عن: ليبيا عالم رئيس وزراء الايطالي خليفة حفتر اخبار إيطاليا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النجوم
بيراميدز
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 11:40:04 AM