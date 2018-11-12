إبراهيموفيتش وروني على رأس التشكيلة المثالية للدوري الأمريكي

حل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والإنجليزي واين روني، في التشكيلة المثالية هذا الموسم بالدوري الأمريكي لكرة القدم.





وشملت التشكيلة المثالية، التي اختارها اللاعبون في البطولة والأجهزة الفنية ووسائل الإعلام، مهاجم أتلانتا يونايتد، جوزيف مارتينيز، هداف المسابقة، برصيد 31 هدفا.





وفيما يلي التشكيلة المثالية للدوري الأمريكي في 2018:





حراسة المرمى: زاك ستيفان (كولومبوس كرو).





الدفاع: كيمار لورانس (نيويورك ريد بولز) - آرون لونج (نيويورك ريد بولز) - وتشاد مارشال (سياتل سوندرز).





الوسط: لوثيانو أكوستا (دي سي يونايتد) - ميجل الميرون (أتلانتا يونايتد) - إيجناثيثو بياتي (مونتريال إيمباكت) - كارلوس فيلا (لوس أنجلوس فوتبول كلوب).





الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش (لوس أنجلوس جلاكسي) - جوزيف مارتينيز (أتلانتا يونايتد) - واين روني (دي سي يونايتد).



