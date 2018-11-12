رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم

ويناقش الاجتماع أيضا اتخاذ الإجراءات الخاصة بتبني الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، إقرار مبدأ أن الحفاظ على الحياة ومكافحة الإرهاب وآثاره المباشرة والجانبية حق أساسي من حقوق الإنسان، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الشباب المشاركين في المنتدى من كل دول العالم ومؤسسات الدولة المصرية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لضحايا الإرهاب في العالم.



كما تضمنت التوصيات والتكليفات أيضًا، قيام كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بالعمل على إنشاء مركز إقليمي لريادة الأعمال بمصر لتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للشركات الناشئة في مصر ودول المنطقة، والتنسيق مع إدارة منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، لتنفيذ حملة دعائية على كافة المستويات السياسية والإعلامية إقليمياً ودولياً لتوعية الرأي العام والشباب بخطورة قضية الأمن المائي ووضعها على أجندة المجتمع الدولي.

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، بشأن توصيات منتدى شباب العالم، الذي انعقد بشرم الشيخ، خلال الأيام الماضية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها توصية إعلان مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقي للعام ٢٠١٩.ويبحث الاجتماع، انطلاق ملتقى الشباب العربي الإفريقي بها؛ لبحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الشباب بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية.ويبحث الاجتماع اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، ومراجعة مختلفة الترتيبات بالتنسيق مع المحافظة؛ لإقامة هذا الحدث المهم، وكذا تكليف وزارة الخارجية باتخاذ الاجراءات والتنسيق لاعتماد إعلان شرم الشيخ للتكامل العربي الإفريقي الناتج عن نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية، لدى جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي كوثيقة رسمية تتقدم بها مصر.