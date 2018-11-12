اتهام ليفربول ومحمد صلاح بسرقة هدف غير صحيح في فولهام

شكك الحكم الدولي الإنجليزي السابق مارك كلاتينبرج في صحة هدف محمد صلاح نجم ليفربول في شباك فريق فولهام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.





وأكد كلاتينبرج لصحيفة "ميرور" البريطانية أن بداية كرة الهدف كانت خاطئة بعد أن لعب أليسون بيكر حارس الكرة الكرة وهي في وضع متحرك.





وأضاف الحكم الدولي السابق أن هدف محمد صلا في مرمى فولهام لعب بطريقة خاطئة لأن أليسون نقل الكرة ولعبها وهي متحركة بالمخالفة لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





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