مدرب سيلتا فيجو ردا على سولاري: كرة القدم للرجال

قال أنطونيو محمد مدرب سيلتا فيجو، إن خسارة فريقه أمام ريال مدريد (2-4)، جاءت بسبب الأخطاء الدفاعية وانعدام "الحظ" مع قرارت التحكيم التليفزيوني (فار).

وقال في مؤتمر صحفي "ارتكبنا أخطاء أدانتنا ولم يحالفنا الحظ مع الفار، أعتقد انه لا توجد ركلة جزاء على جونكا، وكانت هناك قبلها واحدة للوكاس فاسكيز ضد إيمري مور، واضحة جدا جدا، وبعد تلك اللعبة جاء هدف 1-3 الذي كان حاسما".

وأضاف "المباراة كانت متكافئة، نحن لم نحظ بكثير من السيطرة على الكرة، ولكن سنحت لنا الفرص، افتقدنا للفاعلية التي حظوا هم بها، أخطاءنا كلفتنا المباراة، لا يمكن أن ترتكب مثل هذه الأخطاء أمام خصم كهذا".

وأصر المدرب الأرجنتيني على أنه "لم يكن هناك احتكاك" من جونكا على أودريوزولا في لعبة ركة الجزاء التي تسببت في الهدف الثالث للمدريديين: "التحكيم التلفزيوني رأى أن هناك احتكاك، ولكن لم يكن هناك، ومع 1-3 كانت المباراة قد انتهت".

وبسؤاله عن تصريحات سانتياجو سولاري، الذي اشتكى من خشونة لاعبي سيلتا فيجو، أجاب "كرة القدم هي لعبة رجال، في الملعب يمكن المعاقبة على ركلة ببطاقة حمراء أو صفراء، ولكن اللاعبين هم من يقررون، وليس خارج الملعب".