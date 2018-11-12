ارتفاع عدد ضحايا حرائق غابات كاليفورنيا إلى 31 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات المستعرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 31 قتيلا، يوم الأحد، بعد العثور على ست جثث أخرى.

وقال كوري هونيا رئيس شرطة مقاطعة بوت إن السلطات عثرت على خمس جثث في منازل محترقة وعثرت على جثة سادسة في سيارة بشمال كاليفورنيا.

وأضاف أن ما يربو على 200 شخص لا يزالوا في عداد المفقودين.

وقال مسؤولون إن رياحا شديدة الحرارة والجفاف يطلق عليها اسم رياح الشيطان بدأت في الهبوب يوم الأحد في جنوب كاليفورنيا مما أجج ألسنة اللهب.

وقال خبير الأرصاد الجوية مارك تشينارد من مركز التنبؤ بالطقس في كوليدج بارك ماريلاند “الوضع يسوء.. سنشهد رياحا تصل سرعتها إلى 40 ميلا في الساعة مع هبات بسرعة تتراوح بين 60 و70 ميلا في الساعة”.