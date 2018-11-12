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اليوم.. "مدبولي" يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:15 ص
اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية
الدكتور مصطفى مدبولي - أرشيفية
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يحي حلمي
 
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في ضوء الجهود التي بذلت في هذا الصدد، وأسفرت عن بنية تشريعية جاهزة، ودورة إجراءات أكثر تيسيراً، على النحو الذي يساهم في جذب أكبر حجم من الاستثمارات الخارجية، وإيجاد فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

كما يناقش، توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

المزيد عن: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس الوزراء الوزراء المجموعة الاقتصادية الحكومة أخبار الحكومة
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