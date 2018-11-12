اليوم.. "مدبولي" يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية

وإيجاد فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.



كما يناقش، توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.





ويأتي ذلك في ضوء الجهود التي بذلت في هذا الصدد، وأسفرت عن بنية تشريعية جاهزة، ودورة إجراءات أكثر تيسيراً، على النحو الذي يساهم في جذب أكبر حجم من الاستثمارات الخارجية،