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إيطاليا تستضيف مؤتمرا حول ليبيا لدفع خطة السلام الأممية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:24 ص
إيطاليا تستضيف مؤتمرا حول ليبيا لدفع خطة السلام الأممية
اللواء خليفة حفتر
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خاطر عبادة
 

تستضيف إيطاليا مؤتمراً ليبيا يبدأ اليوم الاثنين، ويهدف إلى دفع خطة الأمم المتحدة الجديدة لتحقيق الاستقرار في البلد المضطرب في شمال إفريقيا بعد فشل مبادرة لإجراء الانتخابات الشهر المقبل.

 

وفي الأسبوع الماضي، تخلى المبعوث الأممي غسان سلامة رسمياً عن خطة غربية لإجراء انتخابات وطنية في 10 ديسمبر كطريق للخروج من الصراع منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.

 

وعوضاً عن ذلك، تسعى الأمم المتحدة ، التي كانت تحاول التوسط منذ سنوات، لعقد مؤتمر وطني لأول مرة للتوفيق بين بلد مقسوم بين مئات الجماعات المسلحة والقبائل والبلدات والمناطق المتنافسة، وفقاً لوكالة رويترز.

 

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