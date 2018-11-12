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قتلى وجرحى في انفجار أنبوب غاز بإيران

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:22 ص
قتلى وجرحى في انفجار أنبوب غاز بإيران
انفجار انبوب غاز - أرشيفية
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وكالات
 

لقي شخص حتفه وأصيب آخران في انفجار أنبوب غاز بجنوب إيران.

 

ونقلت وكالة أنباء إرنا الرسمية، اليوم الإثنين عن مدير ناحية جرة وبالاده، بمدينة كازرون الجنوبية أن "الحادث جد أمس الأحد، عند تصليح خط أنبوب غاز لمعالجة تسرب في إحدى الحنفيات".

 

وأضاف أنه "إثر الخروج المفاجئ للغاز من نقطة التصليح لقي أحد الفنيين، حتفه وأصيب آخران".

 

وصرح بأنه "بعد توفير شروط الأمان والسلامة اللازمة استؤنف التصليح وعاد تدفق الغاز في الخط بصورة طبيعية".

 

وتقع مدينة كازرون على بعد 120 كيلومتراً غرب شيراز، مركز محافظة فارس في جنوب إيران.

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