سولاري: سيلتا فيجو لعب بشراسة وهذا سر غياب إيسكو

قال الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني المؤقت لريال مدريد، عقب فوز فريقه الكبير خارج قواعده على سيلتا فيجو بنتيجة (2-4) مساء الأحد، في ختام الجولة الـ12 لليجا، إن الفريق الجاليثي قدم مباراة "قوية وصعبة"، وأجبرهم على "إخراج أفضل ما لديهم" في اللقاء.

وأشار سولاري في تصريحات أثناء المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي أقيمت على ملعب (بالايدوس) "سيلتا قدم مباراة قوية وجادة للغاية، لقد لعب بشراسة وأجبرنا على بذل أقصى جهد ممكن، عانينا بالطبع على المستوى البدني من أجل الفوز".

وتابع المدرب الأرجنتيني تصريحاته "كاسيميرو غادر للإصابة، جاريث بيل بذل جهدا كبيرا منذ الضربة التي تلقاها، وأنهى المباراة وهو يشعر بألم في الكاحل، ناتشو أيضا اشتكى من آلام في الركبة واضطر لمغادرة الملعب".

وأثنى صاحب الـ42 عاما على الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون "الفريق أظهر شخصية كبيرة للتغلب على كل المواقف الصعبة في المباراة".

وضاف "أعتقد أننا طبقنا الضغط العالي بشكل جيد، استرجعنا العديد من الكرات في منتصف ملعب الخصم، وشكلنا خطورة كبيرة".

وحول جلوس إيسكو على مقاعد البدلاء وعدم مشاركته في اللقاء، أوضح "إنه لاعب رائع، والجميع يعلم قدراته، ونعول كثيرا عليه بالطبع مثل باقي اللاعبين".

وحول تقليص الفارق مع الغريم التقليدي برشلونة لـ4 نقاط عقب سقوط الأخير أمام ريال بيتيس بشكل مفاجئ بنتيجة (3-4)، أكد سولاري: "الفضل يعود في هذا الأمر للاعبين الذين قدموا مباراة كبيرة وتغلبوا على الصعوبات الكثيرة".

وبهذا يواصل الريال حصد الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي تحت قيادة مدربه المؤقت سانتياجو سولاري، 2 في الليجا وفوز في دوري الأبطال وآخر في كأس الملك.

وارتفع رصيد أصحاب القميص الأبيض لـ20 نقطة، في المركز السادس، وقلصوا الفارق مع الغريم التقليدي برشلونة، المتصدر الذي سقط في عقر داره على يد ريال بيتيس (3-4)، لـ4 نقاط.