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أسعار السيارات الجديدة في مصر اليوم الاثنين 12 - 11 - 2018

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:13 ص
أسعار السيارات الجديدة في مصر اليوم الاثنين 12 - 11 - 2018
أسعار السيارات الجديدة في مصر
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، يوميًا خدمة جديدة لقرائها، للتعرف على أحدث أسعار السيارات في السوق المصري للعام الجاري، لمختلف الماركات والموديلات الجديدة.

والأسعار التي تذكرها "الفجر" هي استرشادية فقط ولا تعبر بالضرورة عن كل الفئات والأنواع المتاحة لدى الوكلاء أو المعارض، نظرًا للتغيرات المستمرة في التسعير.

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