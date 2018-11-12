الطالع الفلكى الإثنين 12/11/2018..أشْوَاك للحِمَايَة!



**القمر فى الرّبع الأوّل ، القمرفى الجدى.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.



**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الغَفْر من 11 نوفمبر - 23 نوفمبر.



*اليوم 3 هَاتُور قبطى، 12 تشرين ثَانِ رُومى ، 4 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.



قال الحكيم المصرى: -أصلها عجبتنى ، شُجاعة وغلبَاوِيّة ، وأنا يعجبنى الصّنف دَه ، المِنَائِر المِنَاكِف.(أحمد رمزى من فيلم إبن حميدو-1957)



*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.



*القمر فى الجدى يعنى

عودة للعمل بكل جد واجتهاد لبؤرة الضوء من جديد حتى لو لم يكن المردود لهذا العمل مُجزياً أو فورياً ،أداء الواجبات الأسرية والإجتماعية والعمليّة دون تفكير فى التملّص منها،الحرص للتأكد من متانة الأرض قبل أن يطأها الجدى تُؤمّن له خطواته تجاه قمة الجبل الذى يتسلقه بمهارة العفاريت،هذا الحرص يتسبب فى بطء زحل أبطأ الكواكب الذى يحكم الجدى لكنه يُوفّرالأمان والراحة للجدى المُتسلق من عواقب سقطة مُميتة،لاتستخفّ بموظّف يتمسّك بالرّوتين وقوانين زحل وتظنه يعمل على تعطيلك فهو يحمى نفسه ويحميك من سقطة مُميتة،تعطيلك عن الحركة السريعة يجعلك تتأكّد من متانة الأرض تحت قدمك لتأمن شرّالأخطاء، ورُبّما صادفت فرصة لمكسب فى طريقك كما يحدث للجدى الذى يجد الأعشاب النادرة فى طريقه لقمّة الجبل تحقيقاً للمَثَل كل تأخيرة وفيها خِيرَة،على قَدّ فلوسهم عبارة لا يعترف بها الجدى الذى إعتاد نحت الصّخر بأظافره حُبّاً فى تذوّق طعم العمل وإثبات نفسه فمبدؤه الإيد البطّالة نجسة، كما أنها فُرصة مناسِبَة للبحث عن علاجات الطبّ البديل من الأعشاب خصوصاً تلك التى تُعالج أمراض الرّبو وأمراض التنفّس.



*من أسرار

مواليد الجدى تميّزهم بمتانة العظام وأعمالهم يتقدمون فيها ببطء لكن نتيجتها متينة صلبة ، لايتحدّون السلطة الأبويّة ويحترمون التسلسل الهرمى والوظيفى فى العمل والأسرة لكنهم يتحدّون المخاطر دون أى شعور بالرّهبة فالمهارة والحَذَق والشّطارة وقبول المهمّات التى يجبن الآخرون عن قبولها هى علامة لعفريت يتمتّع بالقوّة والأمانة لنقلك من سَبَأ للقدس ، رغم ذلك فالمُتحصّل قليل لكنه يوافق عليه بكل رضا وسرور ، أنثى الجدى زوجة قويّة الشخصيّة تُأمّن ظهرزوجها وتربى أطفاله مهما كان غائباً أومشغولاً عنها ، مهارة فى تنظيم المنزل ووضع قوانينه ومواعيده بنظام صارم وطباخة شاطرة ،عند حدوث مواجهة مع زوجها لن تؤذيه لكنّها تتمسّك بقوانين زحل حاكم برج الجدى لتنال مُستحقاتها لنفسها وأطفالها حتى آخر قرش.



*اليوم يُوافِقْ ذكرى

ميلاد أيقونة السّينما العربيّة الفنانة هند رستم رَحِمَها الله ،هذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم هند حسين محمّد رستم مع التنبيه أنها لا تُعبّرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر،لاتبخل عليها بالفَاتِحَة.



(صخرة قائمة)،(جلمود النّار)،(نارٌ خالدة)،(زيت اللوز)،(مُفرط/شَطَطْ)،(نَدفَة ثلج)، (القليل من الأنا يعنى المزيد من الحُبّ)،(حيثما وجدت وردة وجدت شوكاً).



إلى الطّوالع اليوميّة....



برج الحمل: تصفح الشبكة العنكبوتية قد يُلهمك بفكرة تكون باب رزق جديد لك، لا تستهن بالأفكار البسيطة فكلنا وُلِدنا صغاراً، وكذلك المشاريع العملاقة.



برج الثور: فرصة واردة لتسوية نزاعات قضائية أو تصفية النفوس من مُشاكسات الزمالة بالعمل بصورة ودّية فلا تضيعها.



برج الجوزاء: لا تأخذ قراراً تحت حالة غضب أو سعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكر بموضوعيّة، إنتظر حتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكر بهدوء.



برج السّرطان: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للكسل أو الراحة أو المكوث فى المنزل وأنت منهم ، النشاط والحركة مفيدان لحمايتك من الأمراض والدّيون.



برج الأسد: البكاء على جروح الماضى العاطفية ليست من صفاتك، لست من النوع الضعيف فلا تتقمّص دورالضحيّة المغلوب على أمرها.



برج العذراء: إنتبه لألفاظك وعباراتك التى قد تكون خشنة مع من لايستحقون تلك العبارات، قد تخسر علاقة ثمينة بكلمة سخيفة يُصبح معها ترميم تلك العلاقة عسيراً.



برج الميزان: تمسّك ببرود أعصابك أمام الدّهماء والسّوقة ، مُقابلة الحمقى واردة لكن ليس وارداً أن تتعامل بغضب مع كل مُستفزّ.



برج العقرب: فرصة لتقوية صداقاتك القديمة أو تكوين صداقات جديدة، زيارة من أصدقاء أو أقارب لك واردة ليكون منزلك محل فرحة بمشيئة الله تَعَالى.



برج القوس: لا يجب أن تنتقل للجزر المدارية لتشعر بالسعادة بالضرورة،لكنك تعثر عليها داخل منزلك إن توافرت النيّة لإسعاد نفسك ومن حولك، بمشيئة الله تَعَالى.



برج الجدى: مُكافآت ومُكتسبات واردة تُشعرك بصدق المثل القائل من جَدّ وَجَد ، بادر بالتصدّق على فقير مُحتاج.



برج الدّلو: هدوء طوال النهار لكن فى المساء قد تكون مشغولاً بالإختيار من بين البذلات الفخمة فى خزانة ملابسك لحضور أحد الأفراح أوالحفلات.



برج الحُوت: السيطرة على المواقف المُحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشكلة فحاول قدرإمكانك تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.



