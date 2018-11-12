جوارديولا يوجه رسالة إلى سترلينج

حرص بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على توجيه رسالة قوية للاعبه رحيم سترلينج، بعد الفوز 3-1 على الجار مانشستر يونايتد، أمس الأحد، في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز.





وبينما كان السيتي متقدما 3-1 في الدقائق الأخيرة، وصلت الكرة إلى سترلينج على الجناح الأيسر في نصف ملعب اليونايتد، لكن بدلًا من التوجه بها ناحية الراية الركنية أو الاحتفاظ بها، استعرض لاعب السماوي مهاراته.





وأثار هذا التصرف، غضب خوان ماتا لاعب وسط اليونايتد، الذي أعتقد أن سترلينج يهين فريقه، وبعد صافرة النهاية، كان أول شيء قام به جوارديولا، هو التوجه إلى سترلينج في الملعب ليوبخه.





وردا على سؤال عن الحديث الذي دار مع سترلينج، قال جوارديولا "أدى بعض الحركات بقدميه وكان يمكن تجنب هذا، لكنه لاعب شاب ويستطيع التطور".





وشعر جوارديولا بالحاجة لانتقاد جوانب في أداء فريقه يعتقد أنها يجب أن تتحسن، رغم هيمنة السيتي التامة حتى الآن.





فعلى الرغم من تفوق السيتي الواضح على غريمه في المدينة، لم يكن المدرب الإسباني سعيدًا بأداء فريقه في الشوط الأول.





وقال "لم يكن الشوط الأول جيدا، لعبنا وكأننا لا نرغب في فقدان الكرة، لكن بدون رغبة في الهجوم".





وتابع "شعرت عندما شاهدت لاعبي فريقي بأنهم يشعرون بالضغط. كانوا يرغبون في الأداء بشكل جيد في القمة. كان الفريق متماسكا وأحرزنا الهدف الأول، وكانت أول ربع ساعة جيدة، لكن بعد ذلك لم نضغط جيدا".





وأضاف "الفوز كان مستحقا. لعبنا ببعض الخوف في الشوط الأول، لكن كرة القدم لعبة ولم نرغب في فقدان الكرة. لم نرغب في الهجوم وهم دافعوا بشكل جيد".





وأتم "في الشوط الثاني أصبحت المباراة مفتوحة قليلا، لذا كان علينا العثور على المزيد من المساحات، لكننا قدما أداء جيدا أمام فريق كبير".



