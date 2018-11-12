عرض مجموعة "B+M" لمصممة الأزياء ماري بشارة.. غداً

تقيم مصممة الأزياء ماري بشارة، غداً الثلاثاء، عرضاً خاصاً لماركتها العالمية B+M لمجموعة خريف-شتاء 2019، داخل قصر محمد علي بالمنيل، تستقبل خلاله عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، بدءاً من الساعة الثالثة عصراً وحتى الخامسة مساءً.





و تعد المصممة المصرية ماري لويس بشارة من المصممات العربيات المتميزات والرائدات في مجال التصميم والموضة حيث اشتهرت بتفننها في تصميم العديد من الإطلالات التي برزت من خلالها عدد من الفنانات العربيات كمديحة يسري، ميرفت أمين، إلهام شاهين، دلال عبد العزيز والعديد من الفنانات المشتهرات بإطلالاتهن الانيقة والمختارة بعناية فائقة.