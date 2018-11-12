ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عرض مجموعة "B+M" لمصممة الأزياء ماري بشارة.. غداً

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:07 ص
عرض مجموعة B+M لمصممة الأزياء ماري بشارة.. غداً
طباعة
سارة إبراهيم
 

تقيم مصممة الأزياء ماري بشارة، غداً الثلاثاء، عرضاً خاصاً لماركتها العالمية B+M لمجموعة خريف-شتاء 2019، داخل قصر محمد علي بالمنيل، تستقبل خلاله عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، بدءاً من الساعة الثالثة عصراً وحتى الخامسة مساءً.


و تعد المصممة المصرية ماري لويس بشارة من المصممات العربيات المتميزات والرائدات في مجال التصميم والموضة حيث اشتهرت بتفننها في تصميم العديد من الإطلالات التي برزت من خلالها عدد من الفنانات العربيات كمديحة يسري، ميرفت أمين، إلهام شاهين، دلال عبد العزيز والعديد من الفنانات المشتهرات بإطلالاتهن الانيقة والمختارة بعناية فائقة. 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النجوم
بيراميدز
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 9:50:13 AM