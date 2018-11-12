في ذكرى وفاته.. 5 نجمات خسرن الوقوف أمام محمود عبدالعزيز

"لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع"، مقولة أثبتت أن تباين الآراء حول الشئ أمر طبيعي، وظاهرة صحية حتى يصبح لكل سلعة زبائنها، ولكنها لم تتحقق على المستوى الفني في مصر، حيث اتفق الناس على حب بعض النجوم، ومنهم الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، المدرسة الفنية التي تمنى الجميع الاستفادة منها.

وفي الذكرى الثانية لوفاته، اليوم الإثنين، نرصد أبرز أسماء النجمات اللاتي خسرن الوقوف أمام "ساحر السينما المصرية" محمود عبدالعزيز.

منى زكي

بالرغم من وقوفها أمام عمالقة الفن، مثل الفنان أحمد زكي، في فيلمي " اضحك الصورة تطلع حلوة" و"أيام السادات"، ومشاركتها في أفلام مع النجوم عادل إمام ونور الشريف ويسرا ومحمود حميدة وميرفت أمين، ونجوم جيلها محمد هنيدي وأحمد السقا ومصطفى شعبان وأحمد حلمي وكريم عبدالعزيز، وفي الدراما أمام النجوم يحيى الفخراني، محمود مرسي، مصطفى فهمي، سميحة أيوب، كمال الشناوي وصلاح السعدني، لكنها لم تشترك في عمل واحد من بطولة الراحل محمود عبدالعزيز.





ياسمين عبدالعزيز

وقفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أمام عدد كبير من النجوم، فشاركت في أفلام مثل "جنون الحياة" من بطولة محمود قابيل وإلهام شاهين، و"قدر امرأة" من بطولة ميرفت أمين ومعالي زايد، ثم شاركت في البطولة مع النجوم أشرف عبدالباقي، أحمد حلمي، مصطفى قمر، فتحي عبدالوهاب، أحمد عز، طلعت زكريا، محمد رجب، محمد سعد، صلاح عبدالله، حسن الرداد، وظافر العابدين، وفي الدراما أمام سميرة أحمد، وسناء جميل، لكنها لم تشارك مع محمود عبدالعزيز في أي عمل.





غادة عادل

شاركت الفنانة غادة عادل في العديد من الأعمال الفنية انتمت إلى سينما الشباب، لكنها وقفت أمام النجمين يحيى الفخراني ، في مسلسل "زيزينيا" عام 1997، والراحل خالد صالح في فيلم "ابن القنصل"، والزعيم عادل إمام، في مسلسل "عفاريت عدلي علام"، وشهد مشوارها الفني مشاركتها في بطولة أفلام مع النجوم محمد هنيدي، أحمد السقا، أحمد عز، علاء ولي الدين، محمد سعد، خالد أبو النجا، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، محمد رجب، حمادة هلال، وهاني رمزي، لكنها لم تقف أمام محمود عبدالعزيز مرة واحدة.





زينة

قدمت الفنانة زينة، أدوار متنوعة خلال مشوارها الفني، واستطاعت الوقوف أمام الكثير من عمالقة الفن، مثل نور الشريف، في مسلسل "حضرة المتهم أبي"، وصلاح السعدني في مسلسل "للثروة حسابات أخرى"، ونادية الجندي في مسلسل "من أطلق الرصاص على هند علام"، وممدوح عبدالعليم في مسلسل "شط إسكندرية"، كما شاركت في بطولة أفلام مع النجوم أحمد السقا، أحمد عز، أحمد حلمي، محمد سعد، تامر حسني، وهاني رمزي، لكنها لم تقف أمام محمود عبدالعزيز.





دنيا سمير غانم

انضمت الفنانة دنيا سمير غانم، لنجمات خسرن الوقوف أمام محمود عبدالعزيز، بالرغم من بدايتها الفنية مع النجم يحيى الفخراني، في مسلسلي "للعدالة وجوه كثيرة" و"عباس الأبيض في اليوم الأسود"، ووقوفها أمام عدد كبير من النجوم الكبار والشباب، أبرزهم ميرفت أمين، محمد هنيدي، محمد رمضان، أحمد حلمي، أحمد مكي، أحمد عز، ومشاركتها في أفلام هامة، مثل "كباريه" و"الفرح"، وبطولة مسلسلات، مثل "لهفة" و"نيللي وشريهان" و"في اللا لا لاند".



