الإمارات تغيث المتضررين من فيضانات الأردن

أغاثت دولة الإمارات العربية المتحدة، المتضررين جراء الفيضانات القوية التي ضربت أجزاء من المملكة الأردنية الهاشمية خلال الأيام القليلة الماضية .

وذكرت وكالة وام، أن نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجه بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من جراء الفيضانات القوية التي ضربت أجزاء من الأردن الشقيق خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضافت الوكالة، أن حرم آل مكتوم، الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، قامت بالإشراف على تجهيز طائرتين للنقل الجوي من طراز جامبو 747 وهيركيوليزC130 وتحميل نحو 60 طناً من المساعدات الإنسانية والتوجه إلى الأردن حاملتين الإمدادات اللازمة لمواجهة مثل هذه الأزمات الطارئة متضمنة مواد للإعاشة وإمدادات طبية ومواد غذائية وخيام وغيرها من التجهيزات الضرورية لمساعدة المتضررين من الفيضانات القوية التي تأثرت بها المملكة الاردنية الهاشمية .

وتوّلت الأميرة هيا بنت الحسين متابعة مختلف مراحل تجهيز وشحن المواد الإغاثية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المحلية والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، حيث تهدف المساعدات إلى التخفيف من معاناة العائلات التي غمرت المياه منازلهم وتوفير مواد الإعاشة الأساسية لمساعدتهم على تخطي هذه الأزمة.

وقد أكدت سموها مواصلة العمل والتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية في المملكة ومراقبة تطورات الأوضاع على الأرض لتقييم مدى الحاجة لاتخاذ المزيد من التدابير للمساعدة على مواجهة الأزمة الطارئة التي يمر بها الاْردن.