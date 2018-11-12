قطر وإسرائيل تتفقان على إنشاء ممر بحري بين غزة وقبرص

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن هناك اتفاقا بين قطر وإسرائيل على إنشاء ممر بحري بين غزة وقبرص، موضحة أنه سيخضع لرقابة دولية.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن نظام الحمدين وحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافقا على إنشاء ميناء بحري في قبرص، لخدمة السفن القادمة من غزة، وسيتم مراقبته من قبل قوات دولية وإسرائيل.

وذكرت أن تفاصيل الخطة ليست واضحة حتى الآن، ولكنها تشير إلى أن تل أبيب طلبت أن يكون لها وجود مباشر بقبرص.

وأضافت أن حماس وافقت على وجود رقابة إسرائيلية أيضا على معبر رفح، موضحة أن هناك إشراف دولي على الممر الحدودي منذ عام 2005، يشمل وضع كاميرات وشبكات كمبيوتر ووجود مفتشين دوليين به.

ويأتي الاتفاق بعد أيام من وصول السفير القطري إلى غزة، محمد العمادي، لتقديم معونات للقطاع، حسب زعمه، حيث ادعى أن قطر تعتزم تقديم 90 مليون دولار مساعدات لقطاع غزة المحاصر، إلا أن الحقائق تؤكد أن تلك الأموال ستدفع لموظفي حماس فقط.

ويؤكد ما تعرض له العمادي الجمعة الماضي من طرد ورشق بالحجارة من قبل شبان فلسطينيين في غزة، دور قطر الخبيث الرامي إلى تفتيت المشروع الفلسطيني وفصل غزة عن الضفة.