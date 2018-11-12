شاهد الان بدون تقطيع مباراة بيراميدز في الدوري

يلتقي فريق بيراميدز بقيادة حسام حسن مع نظيره مصر المقاصة مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة بيراميدز ضد مصر المقاصة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت ونايل سبورت.

موعد مباراة بيراميدز ضد مصر المقاصة:

9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:00 مساءاً بتوقيت العراق .

8:00 مساءاً بتوقيت السودان .

9:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:00 مساءاً بتوقيت تونس .

7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

9:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:00 مساءاً بتوقيت قطر.

6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

6:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .