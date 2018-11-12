٨ معلومات عن محمود القلعاوي في عيد ميلاده
يحتفل الفنان محمود القلعاوي، اليوم الإثنين بعيد ميلاده التاسع والسبعين.
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٨ معلومات عنه.
١- ولد محمود القلعاوي في الثاني عشر من نوفمبر ١٩٣٩.
٢- والده هو الفنان عبدالحليم القلعاوي، وشقيقته هي الفنانة إحسان القلعاوي.
٣- حصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٦٤.
٤ شارك في العديد من المسرحيات الهامة منها: "الجوكر"، و"أنت حر"، و"أنا ومراتي ومونيكا".
٥- من أشهر الأفلام التي شارك فيها: "ريا وسكينه"، و"هدى ومعالي الوزير"، و"لا من شاف ولا من دري".
٦- وفي التلفزيون، شارك في مسلسلات ناجحة أبرزها: "رحلة المليون"، و"برج الكابر".
٧- له تجربة وحيدة في مجال الإعلانات وكانت في عام ١٩٩٠، وكانت لأحد أنواع البسكويت.
٨- ظهوره الأخير من خلال فيلم "علي سبايسي" مع حكيم.