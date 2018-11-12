٨ معلومات عن محمود القلعاوي في عيد ميلاده

يحتفل الفنان محمود القلعاوي، اليوم الإثنين بعيد ميلاده التاسع والسبعين.

وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ٨ معلومات عنه.

١- ولد محمود القلعاوي في الثاني عشر من نوفمبر ١٩٣٩.





٢- والده هو الفنان عبدالحليم القلعاوي، وشقيقته هي الفنانة إحسان القلعاوي.





٣- حصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٦٤.





٤ شارك في العديد من المسرحيات الهامة منها: "الجوكر"، و"أنت حر"، و"أنا ومراتي ومونيكا".





٥- من أشهر الأفلام التي شارك فيها: "ريا وسكينه"، و"هدى ومعالي الوزير"، و"لا من شاف ولا من دري".





٦- وفي التلفزيون، شارك في مسلسلات ناجحة أبرزها: "رحلة المليون"، و"برج الكابر".





٧- له تجربة وحيدة في مجال الإعلانات وكانت في عام ١٩٩٠، وكانت لأحد أنواع البسكويت.





٨- ظهوره الأخير من خلال فيلم "علي سبايسي" مع حكيم.



