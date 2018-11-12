ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

٨ معلومات عن محمود القلعاوي في عيد ميلاده

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:56 ص
٨ معلومات عن محمود القلعاوي في عيد ميلاده
طباعة
شيماء عطية
 

يحتفل الفنان محمود القلعاوي، اليوم الإثنين بعيد ميلاده التاسع والسبعين.


وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٨ معلومات عنه.


١- ولد محمود القلعاوي في الثاني عشر من نوفمبر ١٩٣٩.


٢- والده هو الفنان عبدالحليم القلعاوي، وشقيقته هي الفنانة إحسان القلعاوي.


٣- حصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٦٤.


٤  شارك في العديد من المسرحيات الهامة منها: "الجوكر"، و"أنت حر"، و"أنا ومراتي ومونيكا".


٥- من أشهر الأفلام التي شارك فيها: "ريا وسكينه"، و"هدى ومعالي الوزير"، و"لا من شاف ولا من دري".


٦- وفي التلفزيون، شارك في مسلسلات ناجحة أبرزها: "رحلة المليون"، و"برج الكابر".


٧- له تجربة وحيدة في مجال الإعلانات وكانت في عام ١٩٩٠، وكانت لأحد أنواع البسكويت.


٨- ظهوره الأخير من خلال فيلم "علي سبايسي" مع حكيم.


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا محمود القلعاوي فن سينما دراما الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النجوم
بيراميدز
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 8:00:01 AM