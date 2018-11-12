شطة بعد خسارة لقب دوري الأبطال: لاعبو الأهلي "عاجزين ومكسحين"

عدد عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ونجم النادي الأهلي الاسبق أسباب خسارة الشياطين الحمر لقب أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وقال شطة في مداخلة هاتفية له ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC"، : "لاعبو الأهلي إفتقدوا الروح وتناسوا جميعاً انهم يلعبون لفريق عظيم تعود على الإنتصارات".

وأضاف نجم الأهلي الاسبق: "لاعبو الاهلي كانوا عجزة خلال المباراة وحسيت انهم مكسحين ومفيش رجولة إفتقدوها مفيش رجالة من الاساس راحت تونس.. اصابة هشام محمد لن تؤثر على لاعبو الاهلي لانهم افتقدوا كل شئ".