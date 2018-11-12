مصرع وإصابة 23 عاملاً في انقلاب سيارة نقل بسوهاج

لقى عامل مصرعه، بينما أصيب 23 أخرين إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال بالطريق الزارعي بناحية بني حلوه بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفيات البلينا المركزي، سوهاج الجامعي والعام.



وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة السيد م ي ب 65 عامًا سائق مصابًا "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجه انفجار الإطار الأمامي الأيمن مما أدى لانقلابها على جانب الطريق



نتج عن الحادث وفاة المدعو ”محمد ا م ج” 39 عامًا عامل وإصابة كلًا من عبد الرحيم ع م 23 عامًا عامل، ومحمد ا ا 20 عامًا عامل، ومحمود ع م خ 20 عامًا عامل، ومحمد ا ن 32 عامًا عامل، ويوسف م ي 62 عامًا عامل، وأشرف ع ش 27 عامًا عامل، ومحمد ع خ 35 عامًا عامل، ومحمود ر م 36 عامًا عامل، وإبراهيم م ش 17 عامًا عامل، وأحمد ا ن 60 عامًا عامل، وخليفة ع خ 24 عامًا عامل، بكسور وجروح واشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة وعمر ا ع سن 27 عامًا عامل، وحماده خ ح 64 عامًا عامل، والسيد ع ا 50 عامًا عامل، وأحمد ح ع 50 عامًا عامل، ومحمد ع ي 19 عامًا عامل وأحمد ع ش 18 عامًا عامل، ومحمود خ ا 20 عامًا عامل، وخلاف ا ا 55 عامًا عام، وعاطف ا م 25 عامًا عامل، وأحمد ح م 58 عامًا عامل، وعمر خ ح 20 عامًا عامل، ومحمد م م 15 عامًا عامل، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ويقيمون جميعًا جزيرة أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات.



بسؤال المصابين قرروا بمضمون ما تقدم وأضافوا بأنهم كانوا فـي طريقهم للعمل بأحدي المزارع بناحية عزبة البوص نجع حمادي قنا وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ علي السيارة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.

