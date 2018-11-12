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طارق شوقي: طه حسين يتألم في قبره من حال التعليم

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:23 ص
طارق شوقي: طه حسين يتألم في قبره من حال التعليم
وزير التعليم
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الأديب طه حسين يتألم في قبره ليس من مجانية التعليم ولكن لما وصل إليه حال التعليم في مصر.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" والمذاع عبر فضائية "on e"، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن طه حسين كان سيتألم من مستوى اللغة العربية الآن، مؤكدًا أن الوزارة تحاول في إصلاح ذلك.

وأوضح أن فكرة الحملات مجرد إرهاب فكري ضد التنمية والفكر، داعيًا إلى المساهمة في حل المشكلات بدلاً من المهاجمة.
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