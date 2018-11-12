طارق شوقي: طه حسين يتألم في قبره من حال التعليم

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" والمذاع عبر فضائية "on e"، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن طه حسين كان سيتألم من مستوى اللغة العربية الآن، مؤكدًا أن الوزارة تحاول في إصلاح ذلك.





وأوضح أن فكرة الحملات مجرد إرهاب فكري ضد التنمية والفكر، داعيًا إلى المساهمة في حل المشكلات بدلاً من المهاجمة.