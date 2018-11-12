طالب يشنق نفسه في سوهاج بسبب سوء حالته النفسية

انتحر طالب شنقًا داخل منزله بنجع الزارة بمركز المنشاة بسوهاج، تاركًا خطابًا لوالدته لشعورة بالوحده وسوء حالته النفسية.



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وجود جثة أحمد ح ع م 18 عامًا طالب بكلية الدراسات الإسلامية بقنا تتدلي من سقف غرفة بمنزله بالطابق الثاني بسلك كهربائي.



أخطرت النيابة العامة وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال والده حسين ع م ا 40 عامًا صاحب مستودع بوتاجاز ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.