ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طالب يشنق نفسه في سوهاج بسبب سوء حالته النفسية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:22 ص
طالب يشنق نفسه في سوهاج بسبب سوء حالته النفسية
جثة - ارشيفية
طباعة
أبورية حسين
 
انتحر طالب شنقًا داخل منزله بنجع الزارة بمركز المنشاة بسوهاج، تاركًا خطابًا لوالدته لشعورة بالوحده وسوء حالته النفسية.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وجود جثة أحمد ح ع م 18 عامًا طالب بكلية الدراسات الإسلامية بقنا تتدلي من سقف غرفة بمنزله بالطابق الثاني بسلك كهربائي. 

أخطرت النيابة العامة وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال والده حسين ع م ا 40 عامًا صاحب مستودع بوتاجاز ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.
المزيد عن: سوهاج حوادث جثة اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النجوم
بيراميدز
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 8:00:01 AM