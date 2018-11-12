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أمير عادل يشارك في تأهل فريقه نورشوبينج إلى الدوري الأوروبي

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:09 ص
أمير عادل يشارك في تأهل فريقه نورشوبينج إلى الدوري الأوروبي
امير عادل
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علي نبوي
 

شارك أمير عادل المصري الدانماركي المعروف بالكسندر ياكوبسون، في فوز نادي نورشوبينج علي هايكن السويدي في آخر مباراة في الدوري.

 

وبتلك النتيجة يحتل نورشوبينج المركز الثاني في الدوري بعد المتصدر أه اي كو السويدي بفارق نقطتين، مما يسمح له بالصعود واللعب في الدوري الأوروبي "اليوروبا ليج".

 

وفي لقطة طريفة أهدى أمير عادل محبيه وصديقه قميصه الخاص بعد المباراة.

المزيد عن: رياضة امير عادل السويد الدوري الاوروبي اخبار الرياضة
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