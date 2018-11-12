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المصري يكشف أسباب رحيل محمد حمدي وأحمد منصور لبيراميدز

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
المصري يكشف أسباب رحيل محمد حمدي وأحمد منصور لبيراميدز
بيراميدز
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الفجر الرياضي
 

أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي والمتحدث الرسمي للنادي على إغلاق ملف الراحلين عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي بالشمع الأحمر.

 

وقال حلبية في مداخلة هاتفية له ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC"، :"لن نفرط في اي لاعب سواء في الانتقالات المقبلة او مطلع الموسم الجديد اغلقنا هذا الملف بالضبه والمفتاح والشمع الاحمر".

 

وأضاف: "الانتقالات الماضية وافقنا عن رحيل بعض اللاعبين خاصة اننا كنا لا نستطيع الاستفاده منهم مستقبلاً بعنا أحمد أيمن منصور لبيراميدز بعدما عاد من الإصابة وكان يريد فترة كبيرة حتى يستعيد مستواه".

 

وأشار عضو المصري: "محمد حمدي تغيب عن مران المصري لمدة طويلة بسبب التجنيد وهو ما دفعنا للموافقة على رحيله مع اول عرض قدم له".

المزيد عن: محمد حمدي رياضة المصري الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد ايمن منصور
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