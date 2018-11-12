حسين ياسر المحمدي: هدفي الاعتزال في الزمالك

كشف حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن هدفه الفترة المقبلة، اعتزال كرة القدم في صفوف الفريق الأبيض.

وقال المحمدي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الفترة التي لعبها في الزمالك هي الأفضل في مسيرته ولذلك فهو يتمنى الاعتزال في صفوف الفريق الأبيض.

كان حسين ياسر انتقل للزمالك قادمًا من صفوف الأهلي في الانتقالات الشتوية لموسم 2009/2010، واستمر مع أبناء ميت عقبة لمدة موسم ونصف.