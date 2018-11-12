شيرين زكي: جمعية عمومية طارئة للبيطريين في 23 نوفمبر



وأشارت "زكي"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، إلى أن هناك عدد من الأمور "المخزية" التي تحدث ويجب طرحها للنقاش، داعية جميع أطياف الشعب المصري للمشاركة في هذه الجمعية.



وأكدت أن الجمعية ستناقش نقص البيطريين وفساد الأغذية والقرارات التي تريد الدولة تطبيقها مثل منع تداول الدواجن الحية.

قالت الدكتورة شيرين علي زكي، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن النقابة ستعقد جمعية عمومية طارئة يوم 23 نوفمبر الجاري، لبحث عدد من القضايا وعلى رأسها نقص عدد البيطريين.